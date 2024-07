Ən faydalı bitki sayılır - Xərçəngin dərmanı imiş

Əsrlərdir yarpaqları ənənəvi təbabətin bir parçası kimi istifadə edilən "Moringa Oleifera" çox tanınmayan, lakin bir çox mədəniyyətlərdə istifadə edilən və dünyanın ən faydalı bitkisi hesab edilən bir ağacdır.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, bitkinin tərkibində yerkökündən 10 dəfə çox A vitamini, portağaldan 12 dəfə çox C vitamini, süddən 17 dəfə çox kalsium, banandan 15 dəfə çox kalium, ispanaqdan 25 dəfə çox dəmir, qatıqdan 9 dəfə çox zülal var.

Morinqa mühüm mineralları ehtiva edir və həmçinin zülal, vitaminlər, beta-karotin və amin turşuları baxımından çox zəngindir.

