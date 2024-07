Bakıda "DREAM FEST 2024" Beynəlxalq Musiqi Festivalı başladı

Bakıda "DREAM FEST 2024" Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, festival iyulun 28-dək davam edəcək.

Festival Xəzər dənizinin mənzərəli sahilində yerləşən nüfuzlu "Sea Breeze" istirahət mərkəzində təşkil olunub. Yayın əsas tədbiri çərçivəsində, əsasən, MDB ölkələri, Türkiyə, Böyük Britaniya, Avropa və Kanadadan 100-dən çox məşhur musiqiçinin çıxışı gözlənilir.

Onların arasında Rusiyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlı müğənni Jony (Cahid Hüseynli), Azərbaycanın Xalq artisti Aygün Kazımova, isveçli müğənni Bosson, azərbaycanlı müğənni, musiqiçi, bəstəkar Emin, Mari Kraimbreri, Jah Khalib, Ani Lorak, Mot var.

Festivalın başçılarının təxminən 80 faizi xarici ifaçılar və musiqiçilərdir.

Azərbaycan paytaxtının qonaqları arasında MDB ölkələri tarixində "Ən yaxşı remiks" nominasiyası üzrə "Qremmi" mükafatını alan ilk musiqiçi olan İmanbek Zeikenov (DJ İmanbek) olacaq. Cek Savoretti və İmani ilk dəfə Bakı ictimaiyyəti qarşısında çıxış edəcəklər.

Azərbaycanın estrada ulduzları yüksək keyfiyyətli musiqi və enerjili ifaları ilə sizi sevindirəcək, dünya şöhrətli DJ-lər isə dünya hitlərini ifa edəcəklər. Festivala Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Böyük Britaniya, Amerika və Avropadan çoxlu sayda qonaq gələcək.

Altı gün ərzində "Sea Breeze" istirahət mərkəzində bir neçə nəslin populyar musiqiləri səslənəcək.

