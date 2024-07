Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri Natiq Əmirova ağır itki üz verib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, onun anası Şirinnaz xanım dünyasını dəyişib.

Onun uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.