Britaniyalı blyuz musiqiçisi Con Mayall 90 yaşında Kaliforniyada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları instaqram səhifəsində paylaşım edib.

"Con Mayall ictimaiyyəti maarifləndirmək, əyləndirmək və ruhlandırmaq üçün bizə 90 illik yorulmaz iş bəxş etdi".



Qeyd edək ki, o bir çox aparıcı rok gitaraçıları üçün başlanğıc meydançasına çevrilən "Bluesbreakers" qrupunun qurucusu olub.

