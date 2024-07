Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu növbədənkənar parlament seçkilərində namizədlik üçün müraciət edib.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasından (MSK) məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Polad Bülbüloğlunun 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocavənd seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiq edilib.

MSK-dan o da bildirilib ki, ona imza vərəqələri verilib.

