"Yuventus"un keçmiş qapıçısı Canluici Buffon İtaliya millisinin idman direktoru təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həm böyüklərdən, həm də gənclərdən ibarət komandalara nəzarət edəcək. Qeyd edək ki, C.Buffon bundan əvvəl AVRO-2024-də İtaliya millisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub.

