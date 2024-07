Türkiyə XİN rəhbəri Hakan Fidan Tehrana gedəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Nazirliyin “X” hesabında paylaşım edilib. Məlumata görə, səfər 30 iyulda baş tutacaq.

Fidan İranın yeni prezidenti Məsud Pezeşkianın andiçmə mərasiminə qatılacaq.

