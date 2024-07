Azərbaycan qılıncoynadanı Anna Başta Paris Yay Olimpiya Oyunlarına qələbə ilə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1/16 finalda çinli Honq Yu Yanqa qalib gəlib.

A.Başta 15:9 hesablı qələbə ilə 1/8 finala adlayıb.

