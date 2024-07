Azərbaycanda ilk dəfə bu tərzdə film çəkildi - VİDEO

"Məqsədim ölkədə maraqlı, ölkə üslubundan fərqli filmlər çəkib, yenilik yaratmaqdır. Bu filmin ərsəyə gəlməsi də həmin məqsəd sayəsində baş tutdu".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında "A Drop Of Happiness" adlı qısametrajlı filmin rejissoru Ervin Paşa deyib. O bildirib ki, filmi öz kiçik komandaları ilə qısa müddət ərzində çəkiblər:

"Kiçik komandamız var. Bir araya gəlib bu ideya üzərindən ssenari yazdıq. Təxmini 3-4 günə filmi çəkdik, 1 ay da montaj, rəng və digər prosseslər baş tutdu. Film eyni zamanda kommersiya məqsədli, reklam xarakterlidir. Büdcə olmadığı üçün filmin dublyajını bu üslubda etməyi düşündük - sanki xarici filmdir, sonradan azərbaycan dilinə dublyaj olunub".

Gənc rejissorun sözlərinə görə, film hansısa festival üçün çəkilməsə də, hazır olduqdan sonra iki festivala göndəriblər.

Həmin filmi təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

