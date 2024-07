Xəbər verdiyimiz kimi, Xətai rayonu Cavanşir küçəsində yerləşən 245 saylı tam orta məktəbin həyətində 2006-cı il təvəllüdlü Elmir Bəhruz oğlu Qəhrəmənovu cərəyan vurub. O, hadisə nəticəsində həyatını itirib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən onun görüntüsünü təqdim edir:

