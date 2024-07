Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın tərkibinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fərman imzalayıb.

Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın üzvləri sırasına Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin müavini daxil edilib.

