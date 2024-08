Uzunömürlü insanlar bu 3 qaydaya əməl edirlər

Dan Buetner adlı bir mütəxəssis uzunömürlü insanların yaşadığı əraziləri ziyarət edərək, onların qidalanmalarını müşahidə edib və bir hesabat hazırlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssisin "Blue Zone" (Mavi bölgə) adı verdiyi bu ərazilərdə uzunömürlü insanların qidalanmalarında bu 3 qaydaya əməl etdikləri deyilir:

Tərəvəz yeyin - Uzunömürlü insanlar əsasən bitkilərlə qidalanırlar, ona görə də bol şəkildə tərəvəz qəbulu vacibdir.

Şəkəri minimuma endirin - uzunömürlü insanların əksəriyyəti sadəcə təbii şəkərdən, onu da az miqdarda qəbul edirlər.

Su için - "Mavi Zona"da yaşayan sakinlərin əsasən su, qəhvə, çay və qırmızı şərab içdiyi qeyd edilib.

