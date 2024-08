Türkiyə Futbol Federasiyasının yeni prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlunun milli komandada baş məşqçi dəyişikliyi edəcəyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İbrahim Hacıosmanoğlu bundan əvvəl açıqlamalarında bildirmişdi ki, milli komandanın başında türk məşqçi olmalıdır. İdman kulislərindəki iddialara görə, TFF Şenol Günəşin milli komandaya başçılıq etməsi üçün hərəkətə keçib.

İddia edilir ki, Vinçenzo Montella ilə müqaviləyə pozulacaq və Şenol Günəş milli komandanın məşqçisi olacaq.

