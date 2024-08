Tanınmış aktrisa İlqarə Tosovayanın atası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə aktrisa özünün sosial media hesabında yazıb:

"Ayağıma daş dəysə, ürəyi göynəyən atam, əbədiyyətə gedir bu saatlarda. Mənsə min kilometrlərlə uzaqdayam. Necə ağırdır".



Qeyd edək ki, İlqarə Tosova Əməkdar artist Ayşad Məmmədovla ailəlidir.

