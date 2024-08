Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komanda bu dəfə Kanada ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma rəqibin 21:19 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, ABŞ ilə Çinə qalib gələrək tarixi uğura imza atmış Azərbaycan yığması daha əvvəl Fransa, İspaniya, Almaniya və Avstraliyaya məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.