Moldovada deputat Yuri Pasat arı hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az bildirir ki, arı sancması nəticəsində şoka düşən deputat vəfat edib.

52 yaşlı deputat hakim Fəaliyyət və Həmrəylik partiyasınin üzvü idi.

