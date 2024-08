Baş nazirdən taksilərlə bağlı MÜHÜM QƏRAR

Nazirlər Kabineti “Taksi sifarişi operatorları tərəfindən malik olduqları informasiya sistemi vasitəsilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə ötürülməli olan aylıq məlumatların siyahısı”nı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, taksi sifarişi operatorları aylıq məlumatları hər bir taksi minik avtomobili üzrə təqdim etməlidir.

Taksi sifarişi operatorlarının Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim etməli olduğu məlumatların siyahısı:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.