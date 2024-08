Mərkəzi Bank investisiya siyasətini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) investisiya siyasətini açıqlayıb.

Metbuat.az AMB-yə istinadən bildirir ki, konservativ investor kimi yalnız sabit gəlirli qiymətli kağızlara investisiya edilir. Bu baxımdan səhm, daşınmaz əmlak, o cümlədən qızıl kimi digər aktiv növlərinə hələ ki investisiya edilmir.

Mərkəzi Bankın valyuta aktivlərinin cari bölgüsünə gəldikdə bildirilib ki, bu əsasən investisiya reytinqli dövlət və kvazi-dövlət istiqrazlarından, habelə pul bazarı alətlərindən ibarətdir.

Qeyd edək ki, bu il iyul ayının 31-nə AMB-nin valyuta ehtiyatları 11 mlrd. 765.7 mln. ABŞ dollarına çatıb ki, bu da 2015-ci ildən sonra ən yüksək göstəricidir.

