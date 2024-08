Yarımfinalda iki azərbaycanlı rəqib oldu - FOTO

Paris Yay Olimpiya oyunlarınının yunan-Roma güləşi üzrə yarımfinalda təmsilçimiz Həsrət Cəfərovun rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız Həsrət Cəfərov yarımfinalda azərbaycanlı güləşçi ilə üz-üzə gələcək. H. Cəfərov Azərbaycan əsilli Ukrayna yunan-Roma güləşçisi, Tokio Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı Pərviz Nəsibovla qarşılaşacaq.

***

Paris Yay Olimpiya oyunlarında yunan-Roma güləşi üzrə yarışlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız Həsrət Cəfərov növbəti görüşünə çıxıb.

O, 1/4 finalda Moldova təmsilçisi Valentin Petiçlə qarşılaşıb.

İdmançımız rəqibini məğlub edərək yarımfinala yüksəlib.

***

13.44

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız Həsrət Cəfərov 67 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə qoşulub.

O, ilk Olimpiya oyununda Misir təmsilçisi Mohamed Eısayed ilə üz-üzə gəlib.

1/8 finalda mübarizəyə başlayan Həsrət Cəfərov rəqibini məğlub edib - 9:0.

Beləliklə, o 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

