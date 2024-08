Həsrət Cəfərov "Paris-2024" Yay Olimpiyadasının yarımfinalında uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əhləvanımız finala gedən yolda Ukraynanı təmsil edən həmyerlimiz Pərviz Nəsibovla qüvvəsini sınayıb.

Görüş 3:3 hesabı ilə yekunlaşsa da, sonuncu xal prinsipinə əsasən rəqib mərhələ adlayıb. Cəfərov mübarizəni bürünc medal uğrunda davam etdirəcək.

