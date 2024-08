"Barselona"nın B komandası azərbaycanlı qapıçı transfer edib.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Eldar Tağızadə "Barselona Atletik"ə keçid edib. 21 yaşlı qolkiper azad agent olaraq İspaniya klubuna transfer olunub.

Müqavilənin müddəti 2026-cı ilin iyun ayına qədərdir.

