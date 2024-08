Varikozu yox edən vasitə - Hamının evində var

Varikoz əleyhinə olan bu vasitə hamının evində var, lakin heç kim bu barədə bilmir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən həmin möcüzəvi vasitəni sizə təqdim edir:

Yaşıl pomidorları götürüb dilimlərə kəsin. Kəsimi varikoz damarlarının yerinə tətbiq edin və 2-3 dəqiqə buraxın. Onların yaşıl olması vacibdir, onlar yetişmiş pomidorda itirilən solanin ehtiva edir.

Solanin təbii zəhərdir. Buna görə yetişməmiş tərəvəz və meyvələri yemək tövsiyə edilmir. Ancaq bu maddə varikoz damarları üçün idealdır. Qədim dövrlərdə təbabətin əsasını yaşıl yetişməmiş meyvələr təşkil edirdi.

Bu proseduru 10 gün ərzində gündə 1-2 dəfə etməklə nəticəni görəcəksiniz. Belə bir "kompresdən" sonra onu kremlə yağlamaq lazımdır - pomidorun tərkibindəki turşu dərini çox qurudur.

