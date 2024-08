Tramp Harrisi siyasi fikirlərini mənimsəməkdə günahlandırdı

ABŞ-ın keçmiş prezidenti və Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Tramp, rəqibi vitse-prezident Kamala Harrisi xidmət işçiləri üçün vergini ləğv etmək təklifini oğurlamaqda ittiham edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tramp bu iddiaları öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Şənbə günü Harris Nevada ştatının Las-Veqas şəhərində keçirilən mitinqdə əhalinin pul vergilərini ləğv etməyi və ABŞ-də qiymətlərin aşağı salınması üçün tədbirlər görməyi vəd verib.

Tramp isə bu mövzularda daha əvvəl çıxışlar etdiyini iddia edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.