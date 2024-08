Xoşqədəmdən qayınanası ilə bağlı xoşagəlməz sözlər

Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Səni axtarıram" verilişində uşaqlıq illərində anası tərəfindən tərk edilən həyat yoldaşı Doğuşun valideynini bağışlamasına münasibət bildirib:

"Mən Doğuş bəyin yerinə olsaydım, anamı qəbul edərdim? Yox... Dörd yaşımda məni atan, taleyin ümidinə buraxan, mənim üçün savaşmayan ananı əsla qəbul etməzdim. İndi o həyatı yaşayan Doğuş bəyin düşüncələrinə baxın... Bəlkə biz də onların yerində olanda belə düşünərdik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.