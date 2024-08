Paris olimpiadasını 7 medalla başa vurduq

Azərbaycan idmançıları Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında çıxışlarını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 idmançıdan 7-si medal qazanıb.

Azərbaycan idmançıları əldə edilən mükafatlardan sonuncusunu bu gün aktivinə yazdırıb.

Sərbəst güləşçi Maqomedxan Maqomedov (97 kq) üçüncü yer uğrunda görüşdə Ukrayna təmsilçisi Murazi Mçedlidze ilə üz-üzə gəlib və 10:0 hesablı qələbəyə sevinib. Bununla da idmançımız üçüncü bürünc medalı Azərbaycana qazandırıb.

Ümumilikdə 7 medal qazanan idmançıların siyahısı:

Cüdo: Hidayət Heydərov (73 kq) - qızıl

Zelim Kotsoyev (100 kq) - qızıl

Boks: Alfonso Dominges (92 kq) - gümüş

Taekvondo: Qaşım Maqomedov (58 kq) - gümüş

Yunan-Roma güləşi: Həsrət Cəfərov (67 kq) - bürünc

Sərbəst güləş: Giorgi Meşvildişvili (125 kq) - bürünc

Maqomedxan Maqomedov (97 kq) - bürünc

Medal qazana bilməyənlər:

Badminton

Edi Reski Dviçayo (kişilər, fərdi), Keişa Fatimə Zəhra (qadınlar, fərdi)

Bədii gimnastika

Zöhrə Ağamirova

Qrup hərəkətləri komandası (Ləman Əlimuradova, Kamilə Əliyeva, Yelizaveta Luzan, Güllü Ağalarzadə və Darya Sorokina)

Batut gimnastikası

Selcan Maqsudova

Sərbəst güləş

Əliabbas Rzazadə (57 kq), Hacı Əliyev (65 kq), Turan Bayramov (74 kq), Osman Nurmaqomedov (86 kq)

Yunan-Roma güləşi

Murad Məmmədov (60 kq), Sənan Süleymanov (77 kq), Rafiq Hüseynov (87 kq), Sabah Şəriəti (130 kq)

Qadın güləşi

Mariya Stadnik (50 kq)

Atletika

Anna Skidan, çəkicatma

Boks

Nicat Hüseynov (51 kq), Malik Həsənov (63,5 kq), Murad Allahverdiyev (80 kq)

Məhəmməd Abdullayev (+92 kq)

Atıcılıq

Ruslan Lunyov (10 m, pnevmatik tapança)

Basketbol

Qadın yığması, 3x3 növü

Avarçəkmə

Diana Dımçenko, (2000 m, akademik avarçəkmə)

Triatlon

Rostislav Pevtsov

Qılıncoynatma

Anna Başta, (sablya)

Kamandan oxatma

Yaylagül Ramazanova

Üzgüçülük

Məryəm Şeyxəlizadəxangah, Ramil Vəlizadə

Cüdo

Balabəy Ağayev (kişilər, 60 kq), Yaşar Nəcəfov (kişilər, 66 kq), Zelim Tçkayev (kişilər, 81 kq), Elcan Hacıyev (kişilər, 90 kq), Uşanqi Kokauri (kişilər, +100 kq), Leyla Əliyeva (qadınlar, 48 kq), Gültac Məmmədəliyeva (qadınlar, 52 kq)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.