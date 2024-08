Arda üçün əla fürsət - Ulduz oyunçu "Mançester Siti"yə keçir

İspaniyanın "Real Madrid" klubunda forma geyinən braziliyalı futbolçu Rodriqo klubu tərk edə bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, futbolçunun İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə danışıqlara başladığı bildirilir. "Şəhərlilər" futbolçunun keçidini bu yay həll etmək istəyirlər, "Real" isə transferin gələn mövsüm reallaşmasında maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Rodriqo "Real"da türk futbolçu Arda Gülərlə eyni mövqedə oynayır. Onun mümkün transferi Ardanın əsas heyətdə daha çox oyun keçirməsinə səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.