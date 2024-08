Oğuz-Qəbələ su xəttində aparılan təmir-bərpa işləri səhər saat 6-da tamamlanıb.

İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda su xəttinin doldurulması və quyuların işə salınması işlərinə başlanılıb.

Ətraflı məlumat bir neçə dəqiqə ərzində yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, təmir işləri ilə əlaqədar Bakı şəhərinin bir neçə ərazisində su verilişində bir neçə gündür məhdudiyyət yaranıb.

