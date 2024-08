Qətərdə Qəzzada atəşkəsin elan edilməsi ilə bağlı danışıqlar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Arabia" məlumat yayıb.

Dohada şəhərində keçirilən görüşdə Qətər, ABŞ, Misir və İsrail nümayəndələri iştirak edirlər.

