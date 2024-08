3 min il yaşında insan qalıqları tapıldı

Arxeoloqlar 3 min ildən çox yaşı olduğu güman edilən dörd insan qalığı aşkar ediblər.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, qalıqlar Perunun şimalında, qədim yerlitanrıların şərəfinə təntənəli məbədin olduğu boş torpaq sahəsində, Viruda vadisinin yaxınlığında gil və daş divarlar arasında tapılıb.

Perudakı Trujillo Milli Universitetinin arxeoloqu Feren Castillo bildirib ki, qalıqların və divarların 3100-3800 il yaşı ola bilər.



"İnsanlar uzun müddət məbədlərdə dəfn olunmaq istəyirdilər, çünki buralar onlar üçün çox müqəddəs yerlərdir", - Castillo izah edib.

Nəşr əlavə edib ki, Peru müxtəlif əsrlərə aid arxeoloji abidələrlə zəngindir.

