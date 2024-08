Avropa Liqasında dramatik oyun - 17 penalti vurdular

UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Niderlandda keçirilən "Ayaks" - “Panatinaikos” matçı dramatikliyi ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun yunanların 1:0 hesablı qələbəsi ilə sona çatıb. Yunanıstanda keçirilən ilk oyunda "Ayaks" 1:0 qələbə qazandığı üçün matç əlavə vaxta qədər uzanıb, lakin əlavə vaxtda da bərabərlik pozulmayıb.

Penaltilər seriyası isə daramat anlarla yadda qalıb. Belə ki, hər kamandanın 17 penalti vurduğu oyunda "Ayaks" 13:12 hesablı qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə yüksəlib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.