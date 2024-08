Pakistanda 3 nəfər meymunçiçəyi virusuna yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Sacid Şah məlumat verib.

O bildirib ki, virusa yoluxan insanlarda infeksiyanın yüngül simptomları var.

Ölkədə vurisun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür.

Qeyd edək ki, Pakistanda 2023-cü ilin aprelindən bəri 11 nəfər meymunçiçəyi virusuna yoluxub. Onlardan biri ölümlə nəticələnib.

