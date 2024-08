Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətində daha 1-3 kilometr irəliləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski prezident Vladimir Zelenskiyə məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, döyüşlər davam edir.

“Biz bəzi istiqamətlərdə 1-3 kilometr məsafədə irəliləyirik, həmçinin bütün cəbhə xətti boyunca döyüşlər davam edir, ümumilikdə vəziyyət nəzarət altındadır”, - Sirski bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.