Prezident onlara general rütbəsi verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.



Mətbuat az xəbər verir ki , Sərəncamla Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə DSX-nin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:



3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə



Abdullayev Cavid Mirhəmzə oğlu – general-leytenant

Musayev Elşad Nadir oğlu – polkovnik

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Məmmədov Faiq Həmzəağa oğlu – general-mayor

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Cəbrayılov Rahil Ağacəfər oğlu – polkovnik

Paşayev Emin Rauf oğlu – polkovnik

Şərifova Maya Kərəm qızı – polkovnik

Əliyev Rüfət Fizuli oğlu – gizir (ölümündən sonra)

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əhmədov Zaur Bəhlul oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Muradova Pərvanə Şamil qızı – polkovnik

Məmmədov Samir Əmirxan oğlu – polkovnik-leytenant

Abbasova Xəyalə Kamil qızı – mayor

Baxışlı Baxış Elşən oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Əliyev Sədi Sadil oğlu – mayor

Bəşirov Turxan Ərəstun oğlu – kapitan

Cəfərov Məhəmməd Əmiraslan oğlu – kapitan

“İgidliyə görə” medalı ilə

Hüseynov Zakir Əmir oğlu – polkovnik

Əmirov Vüsal Cəbrayıl oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Quliyev Ramil Heydər oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Bəxtiyar Səyavuş oğlu – kapitan-leytenant

Fazilzadə Fazil Məhərrəm oğlu – kapitan-leytenant

Şirinov Əşrəf Namiq oğlu – baş leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Cabbarov Bəxtibar Səyyaf oğlu – polkovnik

Məmmədov Zəka Nazim oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Salamov Samir Akif oğlu – polkovnik

Abbasov Murad Abbas oğlu – polkovnik-leytenant

Abdullayev Xanlar Tofiq oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Allahverdiyev Fikrət Kərəm oğlu – polkovnik-leytenant

Allahverdiyev Fikrət Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Samir Həsən oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov İlqar Əslan oğlu – polkovnik-leytenant

İmanov Turxan Mamed oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Mehman Nizaməddin oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Samir Güləhməd oğlu – polkovnik-leytenant

Müseyibov Hafiz Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Elvin Vahid oğlu – polkovnik-leytenant

Salamov Zaur Rəhman oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Veyisov Mehdi Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

Abbaszadə Zəka Vəli oğlu – mayor

Abdulov Yaşar Kazım oğlu – mayor

Ağayev Muxtar Sənan oğlu – mayor

Baxışov Rahib Nüşrəvan oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Əliyev Fərid Fəzayıl oğlu – mayor

İsmayılov Afiq Nadir oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Məmmədova Günay Xaliq qızı – mayor

Mirzəyev Amil Habil oğlu – mayor

Muxtarov Elnur Eynullah oğlu – mayor

Mustafayev Allahverdi Cəlil oğlu – mayor

Nağızadə Elnur Fətulla oğlu – mayor

Nəbiyev Samir Ağanəbi oğlu – mayor

Nəcəfov Cəlal Qüdrət oğlu – mayor

Nəcəfzadə Ramiq Elçin oğlu – mayor

Sadıqov Şahin Mustafa oğlu – mayor

Sadıqov Teymuraz Surxay oğlu – mayor

Şahbazov Ülvi Sakit oğlu – mayor

Şirəliyev Rəşad Yaşar oğlu – mayor

Şirinzadə Emin Firuz oğlu – mayor

Altınbəyov Fuad Ənvəroviç – kapitan

Babayev Xalid Sərdar oğlu – kapitan

Bayramov Şəhriyar Azər oğlu – kapitan

Behbudov Anar Eyvaz oğlu – kapitan

Cəfərli Orxan Niyazi oğlu – kapitan

Cəfərov Sərxan İbrahim oğlu – kapitan

Dadaşova Gültac Vahid qızı – kapitan

Əhədov Zamiq Nazim oğlu – kapitan

Əhmədov Rauf Məmməd oğlu – kapitan

Əlicanlı Vahid Ələddin oğlu – kapitan

Əliyev Murtuzəli Mustafa oğlu – kapitan

Fərhadova Yeganə Ziyad qızı – kapitan

Hüseynli Orxan Elman oğlu – kapitan-leytenant

Hüseynov Şəmistan Şahlar oğlu – kapitan

Xəlilov Ülvi Səməd oğlu – kapitan

Məmmədov Elsevər Ağaverdi oğlu – kapitan

Mövlayev Anar Ələkbər oğlu – kapitan

Muradov Bəhruz Novruz oğlu – kapitan

Süleymanov Fərhad Mahir oğlu – kapitan

Vaqifli Eltun Aydın oğlu – kapitan

Zeynalov Orxan Bəhrəm oğlu – kapitan

Alıyev Rəşad Vəli oğlu – baş leytenant

Aslanov Rüstəm Mirzə oğlu – baş leytenant

Bağırov Alçın Bayram oğlu – baş leytenant

Daşdəmirov Orxan Əmircan oğlu – baş leytenant

Əliyev Firal Hafis oğlu – baş leytenant

Əmiraslanov Elmar Emin oğlu – baş leytenant

Həsənov Ramin Vahid oğlu – baş leytenant

Hüseynli Faiq Bilal oğlu – baş leytenant

Hüseynli Vahid Hüseynqulu oğlu – baş leytenant

Qəhriyev Yaşar Şadət oğlu – baş leytenant

Qubadov Asiman Nuru oğlu – baş leytenant

Quliyev Asim Bahadır oğlu – baş leytenant

Quliyev Camal Tarzan oğlu – baş leytenant

Qurbanov Orxan Yaşar oğlu – baş leytenant

Mədətli Təbriz Araz oğlu – baş leytenant

Məmmədov Amil Rafiq oğlu – baş leytenant

Məmmədov Ramin Həbib oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Vüsal Qabil oğlu – baş leytenant

Musayev Xəzər Azər oğlu – baş leytenant

Nəsirov Cabbar Etibar oğlu – baş leytenant

Rəsulov Hüseyn Rəsul oğlu – baş leytenant

Tağıyev Tacəddin Qəhrəman oğlu – baş leytenant

Tağızadə Əflatun Nurəddin oğlu – baş leytenant

Vəliyev Zamin Şirəhməd oğlu – baş leytenant

Əkbərov Fərid Namiq oğlu – leytenant

Abişov Sadiq Əlman oğlu – baş gizir

Cəfərov Vüsal Fizuli oğlu – baş gizir

Əsgərova Sevda Rasif qızı – baş gizir

Mustafayev Elman Səməd oğlu – baş gizir

Naqiyev Nicat Yusub oğlu – baş gizir

Sadiqov Pərvin Hüseyn oğlu – baş gizir

Ağayev Əziz Mürsəl oğlu – gizir

Xəlilov Elşən Azadxan oğlu – gizir

İsmayılov İsmayıl Fazil oğlu ­– gizir

Qəssəbov Aşqın Şahmar oğlu – gizir

Məcidov Rauf Ramiz oğlu – gizir

Mikayıllı Pənah Maqsud oğlu – gizir

Səfərov Elvin Səfiyar oğlu ­– gizir

Səmədov Həmid Bilman oğlu – gizir

Şahpələngov Elnur Şahabbas oğlu – gizir

Vəliyev Cavid Zubeyir oğlu – gizir

Kazımzadə Tural Əzizağa oğlu – baş çavuş

Nağıyev Əli Elşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.