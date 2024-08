Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin bir çox bölgələrində baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in “X” hesabındaki paylaşımında deyilir:

“Biz ölkəmiz boyu meşə yanğınlarının söndürülməsi səylərinə verdiyi dəyərli dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkürümüzü bildiririk”.

