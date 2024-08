Yussuf Fofana "Milan"da karyerasını davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransalı yarımmüdafiəçi Yussuf Fofana "Monako"dan ayrılaraq "Milan" klubuna keçib.

24 yaşlı futbolçu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Fofana "rossoneyerilər" adlanan "Milan"ın heyətində 29 nömrəli formada çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Fofana 2022-ci ildən Fransa milli komandasında oynayır və indiyədək millidə keçirdiyi 21 oyunda 3 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.