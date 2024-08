Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, Xalq artisti Polad Bülbüloğluna Özbəkistanda fəxri ad verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova instaqram hesabında paylaşım edib:

“Bu gün Özbəkistanda Polad Bülbüloğlunun “Özbəkistanın Xalq artisti” adı alması münasibəti ilə təqdimat keçirilib. Təqdimatda Özbəkistanın və Azərbaycanın mədəniyyət nazirləri və səfirləri iştirak edib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.