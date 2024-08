Ay sonu cibləri dolub-daşacaq üç bürc - Şans üzlərinə güləcək

Astroloqlar artıq bitməkdə olan avqust ayında hansı bürclərin maddi cəhətdən şanslı olacağını açıqlayıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - xüsusən bu bürc altında doğulan qadınlar avqustun son bir həftəsini xəyal etdikləri kimi yaşaya biləcəklər. Gözlənilməz iş təklifləri ona gətirib çıxaracaq ki, siz yığılıb qalam problemlərinizi bir göz qırpımında həll edə biləcəksiniz.

Dolça - avqustun sonu bu bürc altında doğulan insanlar üçün hər şey qaydasında gedəcək. Maliyyə vəziyyətiniz yaxşılaşacaq, uzun müddətdir üzərində çalışdığınız layihələrdən yaxşı qazanc əldə etmək üçün ideal müddətdir.

Əqrəb - vəzifənizin yüksəldilməsi və ya maaşınıza artım edilməsi üçün rəhbərliklə rahatlıqla dialoqa başlaya bilərsiniz. Bilik və bacarıqlarınız sayəsində istədiyiniz maddi səviyyəyə yüksələ biləcəksiniz. Avqustun sonu bu uğurlu müddətin başlanğıcı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.