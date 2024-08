"Kəpəz" darmadağınla məğlub oldu - Premyer Liqa

Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun görüşləri start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günü bir qarşılaşma keçirilib. "Bayıl Arena"da reallaşan matçda "Səbail" "Kəpəz"i qəbul edib.

Meydan sahiblərinin 4:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçda hesabı 12-ci dəqiqədə Fərid Nəbiyev açıb. 34-cü dəqiqədə Gitay Sofir fərqi iki topa çatdırıb. İkinci hissənin əvvəlində Ayman Bouali gəncəliləri növbəti dəfə meydanın mərkəzinə dəvət edib. Qarşılaşmada yekun nəticəni isə 54-cü dəqiqədə fərqlənən Suleyman Alluş müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları 24 və 25 avqustda keçiriləcək.

