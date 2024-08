“Azərkəndtikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, keçmiş millət vəkili, Əməkdar mühəndis, Prezident təqaüdçüsü Litvin Abbasov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə medianews.az-a mərhumun ailəsindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, “Şöhrət” ordenli qocaman mühəndis bu gün dünyasını dəyişib.

Mərhumla vida mərasimi sabah Təzə Pir Məscid kompleksində olacaq.

