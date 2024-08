Azərbaycanı FIBA Çempionlar Liqasında təmsil edəcək kişi basketbolçulardan ibarət "Sabah" klubu təlim-məşq toplanışı keçdiyi Litvada ilk yoxlama matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "bayquşlar" hazlıq oyununda Almaniya Bundesliqa təmsilçisi "Rostok Sivulvz"la üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Bakı komandasının 72:71 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu "Sabah"ın hazırlıq prosesi sentyabrın 10-dək davam edəcək.

