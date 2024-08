Yayın sonu üç bürc üçün çətin keçəcək

Müsbət münasibət və özünə inam istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməkdə ən yaxşı köməkçidir.

Yayın sonu ənənəvi olaraq dəyişikliklər və yeni çağırışlar gətirir. Bəzi bürclər üçün bu dövr xüsusilə hadisələrli ola bilər və həmişə xoş deyil.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bu müddət ərzində ən çox stress hiss edə biləcək üç bürcü təqdim edir.

Şirlər, ümumiyyətlə, diqqət mərkəzində olmağı və həyatdan həzz almağı sevirlər. Bununla belə, yayın sonu onlara bəzi məyusluqlar gətirə bilər. Münasibətlərdə, işdə və ya ailədə münaqişələr ola bilər. Şirlər kompromislərə hazır olmalı və vəziyyətə daha çevik yanaşmalıdırlar.

Nə etməli? Daxili resurslarınıza diqqət yetirməyə, özünü inkişaf etdirməyə və ya hobbi ilə məşğul olmağa çalışın. Meditasiya və yoqa sakit olmağa kömək edə bilər.

Əqrəblər emosional və ehtiraslı olmaları ilə tanınırlar. Yayın sonu onların həm müsbət, həm də mənfi hisslərini artıra bilər. Qısqanclıq, şübhə və hətta depressiya mümkündür. Əqrəblər münaqişələrdən qaçmaq üçün bəyanatlarında və hərəkətlərində diqqətli olmalıdırlar.

Nə etməli? Emosiyalarınızı məşq və ya yaradıcılıqla azad etməyə çalışın. Sevdiyiniz insanla səmimi söhbət etmək də gərginliyi aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Balıqlar çox həssas və empatik insanlardır. Yayın sonu onlara çaşqınlıq və qeyri-müəyyənlik hissi gətirə bilər. Şəxsi həyatınızda və ya işinizdə narahatlığa səbəb ola biləcək dəyişikliklər ola bilər. Balıqlar üçün daxili dəstək və yaxınlarınızdan dəstək tapmaq vacibdir.

Nə etməli? Mütaliə, musiqi və ya təbiətdə gəzinti kimi xoş fəaliyyətlərlə diqqətinizi yayındırmağa çalışın. Aromaterapiya və masaj da stressi aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

