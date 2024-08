Mbappenin hesabında paylaşım - "Ronaldo ən yaxşısıdır, Messi isə cücədir"

Kilian Mbappenin X hesabı hakerlər tərəfindən yenidən ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabda Messi-Ronaldo rəqabəti ilə bağlı mübahisəli paylaşım edilib. Mbappenin hesabında yayımlanan bir sıra təxribat xarakterli paylaşımlar futbol azarkeşlərini təəccübləndirib. Bu paylaşımlardan biri Messi-Ronaldo rəqabəti ilə bağlı olub. Futbol tarixinin ən yaxşı oyunçusunun Messi deyil, Ronaldo olduğu bildirilib. Paylaşımda Messinin "cücə" olduğu qeyd edilib. Paylaşım azarkeşlərin marağına səbəb olub.

Hakerlər bununla kifayətlənməyib. Mbappenin hesabında həmçinin “Mançester Yunayted”, “Mançester Siti” və “Tottenhem”lə bağlı paylaşımlar edilib. Bununla belə, hesab geri alınıb və bütün paylaşımlar silinib.

