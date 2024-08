Türkiyənin "Başakşehir" klubunun UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Danimarkanın "Kopenhagen", Almaniyanın "Haydenhaym", Avstriyanın "Rapid", Belçikanın "Serkl Brügge", Moldovanın "Petrokub" və Sloveniyanın "Tselye" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Konftrans Liqasında Liqa mərhələsi oktyabrın 3-də start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.