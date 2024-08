Vaxt yetişdi, üç bürcün xoşbəxt dövrü başlayır

Həyatda yeni mərhələnin vaxtıdır.

Üç bürc əlaməti uzun müddət daxili və xarici münaqişələrdən sonra, nəhayət, rahatlıq hiss edə biləcək. Veneranın Uranla üçlü astroloji keçidi sayəsində bu əlamətlər köhnə problemləri geridə qoyub həyatlarında yeni, daha ahəngdar bir mərhələyə başlaya biləcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, Qoç, Buğa və Dolça bürcünə rahat nəfəs almağa və daxili rahatlıq tapmağa imkan verən mübarizənin, nəhayət, başa çatdığı andır.

Qoç

Qoç üçün bu dövr qürur və keçmiş təcrübələrlə mübarizənin sonu demək olacaq. Çox vaxt keçmişinizin sizi buxovlarda saxladığını, köhnə səhvləri təkrarlamağa məcbur etdiyini hiss edirsiniz.

Veneranın Uranla üçlüyünün təsiri altında keçmişə baxmadan özünüzü bu yükdən azad edib həyatda yeni mərhələyə başlaya biləcəksiniz.

Buğa

Buğa bürcü çoxdan bitməli olan köhnə münasibəti buraxmaqda rahatlıq hiss edəcək. Siz başa düşəcəksiniz ki, keçmişə sadiq qalmağın artıq mənası yoxdur və bu tranzit illüziyalardan imtina etmək mənasına gəlsə belə, nəhayət, ayrılma ilə barışmağa kömək edəcək.

Dolça

Dolçalar üçün münasibətlərdə qeyri-müəyyənliklə mübarizə başa çatacaq. Bütün planlarınızın başqaları tərəfindən dəstəklənə bilməyəcəyini başa düşəcəksiniz və mənfi emosiyalar olmadan rədd cavabını qəbul etməyi öyrənəcəksiniz. Bu tranzit sizə daxili sülh tapmağa və gələcək münaqişələrdən qaçmağa kömək edəcək.

