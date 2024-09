İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) bildirib ki, Qəzzanın cənubundakı Rəfahdakı tuneldə altı israilli girovun meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Times of Israel” məlumat yayıb.

IDF sözçüsü kontr-admiral Daniel Hagari bildirib ki, altı girov İsrail hərbçilərinin gəlməsinə az qalmış girovlar HƏMAS tərəfindən "vəhşicəsinə öldürülüb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.