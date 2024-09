Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni fotosessiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz “Space_13” adlı məkanda lentə alınan yeni layihəsinin növbəti buraxılışını sevənlərinə ərmağan edib. Müğənni bu dəfə su pərisi, yəni incəlik obrazına bürünüb.

Ağayevanın stylingi Elnarə de Birbuetə məxsusdur. Saçlarının gözəl görüntüsü üzərində tanınmış saç ustası Fərid Bağırov çalışıb. Onun fotolarını Azər Cəfər çəkib. Layihənin prodüseri isə Yalçın Cabbarovdur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



