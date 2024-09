Müller "Bavariya"nın tarixinə düşdü

"Bundesliqa"da mövsümə "Volfsburq" üzərində qələbə ilə başlayan "Bavariya" ilk ev oyununda "Frayburq"u darmadağın edib.

Metbuat.az bildirir ki, "Bavariya" matçın 38-ci dəqiqəsində Harri Keynin penaltidən vurduğu qolla fasiləni 1:0 öndə tamamlayıb. Matçın ikinci 45 dəqiqəsinin böyük hissəsi 1:0 hesabı ilə keçsə də, 78-ci dəqiqədə Tomas Müller fərqlənərək hesabı müəyyənləşdirib.

Müller "Bavariya" forması ilə karyerasında 710-cu matçına çıxıb. Sepp Maieri geridə qoyan Müller "Bavariya" tarixində ən çox oyun keçirən futbolçu olub.

