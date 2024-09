Türkiyənin Muğla vilayətində yenidən zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD-ın rəsmi internet səhifəsində məlumat yayılıb.

Məlumata görə, baş verən yeraltı təkan 3 bal gücündə qeydə alınıb.

Zəlzələdən sonra itki və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

