Müğənni Elçin Cəfərov ötən gün keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində qayınanası Tənzilə Rüstəmxanlının yanında olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun üçün sənətçi Neftçalaya yollanıb.

T.Rüstəmxanlının qalib gəldiyinin elan olunduğu anlarda Elçin də yer alıb.

Qeyd edək ki, E.Cəfərov Tənzilə Rüstəmxanlı və Sabir Rüstəmxanlının qızı Aydanla ailəlidir. Cütlük aylar əvvəl rəsmi şəkildə boşansa da, yenidən barışıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.