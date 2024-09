Soğan qabığını atmayın - Bu xəstəliklərin dərmanıdır

Yeməklərin əvəzolunmazı olan soğanın tərkibində A, C və E vitaminləri var. Çiy və ya bişmiş halda istifadə edilən soğanın suyu da sağlamlıq problemləri üçün istifadə olunur. Hətta soğanın qabığıda bir çox xəstəliklərin müalicəsində təsirlidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, soğan qabıqlarında yüksək miqdarda antioksidanlar, lif və flavonoidlər var.

Soğan qabıqları hüceyrə bərpaedici xüsusiyyətləri sayəsində yaraların və sızanaqların sağalmasına kömək edir. Tərkibindəki antioksidantlar sayəsində dəri problemlərinin qarşısını alır və daha sağlam bir dəri təmin edir. Kiçik yaralar və kəsiklər üçün soğan qabığından istifadə edə bilərsiniz.

